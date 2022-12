France : stabilité du climat des affaires dans l'industrie en décembre

Les soldes d'opinion associés à l'évolution passée et prévue des effectifs sont en hausse, bien au-dessus de leur moyenne.

Le solde relatif à l'évolution prévue des prix de vente au cours des trois prochains mois croît de nouveau en décembre et se rapproche du record de la série, atteint en mai dernier.

Le solde d'opinion associé au niveau des carnets de commandes globaux, en baisse quasi continue depuis juillet 2022, est inchangé et se maintient juste au-dessus de sa moyenne. En revanche, celui associé aux carnets de commandes étrangers se détériore nettement et repasse en dessous de sa moyenne.

Le solde d'opinion sur les perspectives personnelles de production baisse à peine et demeure au-dessus de la sienne. Enfin, le solde sur les perspectives générales de production rebondit après trois mois de baisse et retrouve son niveau moyen.

