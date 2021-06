France : stabilité des salaires dans la fonction publique de l'État

(AOF) - En 2019, tous statuts civils confondus, le salaire net moyen dans la fonction publique de l'État (FPE) est quasi stable en euros constants, a indiqué l'Insee. Un salarié percevait en moyenne 2 599 euros nets par mois en équivalent temps plein. Cette moyenne prend en compte tous les agents civils des ministères et des établissements publics, fonctionnaires ou non. En euros courants, le salaire net moyen a augmenté de 1% en 2019. Corrigé de la hausse des prix, il est resté quasi stable (-0,1%), après avoir diminué de 1,2 % en 2018.

Le salaire net moyen des fonctionnaires de la FPE est resté quasi stable en euros constants (+0,1%), celui des autres salariés baisse de 0,3%. Les disparités salariales ont légèrement augmenté : les salaires les plus faibles ont baissé en euros constants quand les plus élevés se sont stabilisés.

Le salaire net des femmes a été inférieur de 13,6% en moyenne à celui des hommes, soit légèrement plus qu'en 2018. L'écart à âge, grade, catégorie, statut et travail à temps partiel ou non égaux a été stable à 3,1%.

Pour les salariés présents toute l'année en 2018 et en 2019 chez le même employeur et avec la même quotité de travail, soit deux salariés sur trois dans la FPE, le salaire net moyen a augmenté de 1,5 % en euros constants.