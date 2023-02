France : stabilité de l'emploi salarié au quatrième trimestre

(AOF) - Entre fin septembre et fin décembre 2022, l’emploi salarié du secteur privé est ressorti stable : 0,0 % (soit 3 000 créations nettes d’emplois) après une hausse de 0,6 % au trimestre précédent (soit +119 100 emplois). "Cette stabilité fait suite à sept trimestres consécutifs de nette hausse. L’emploi salarié privé excède son niveau d’un an auparavant de 1,5 % (soit +304 900 emplois) et celui d’avant la crise sanitaire (fin 2019) de 4,5 % (soit +888 000 emplois)", souligne l'Insee dans son communiqué.