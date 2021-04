Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : stabilisation de l'activité globale en mars Cercle Finance • 07/04/2021 à 09:58









(CercleFinance.com) - Se redressant de 47,0 en février à 50,0 en mars, l'indice composite de l'activité globale de la France -calculé par IHS Markit- met en évidence une stabilisation de l'activité du secteur privé le mois dernier, après six mois de contraction continue. Si la production du secteur manufacturier a enregistré sa plus forte croissance depuis janvier 2018, l'activité a continué de reculer dans les services, contraction qui a cependant ralenti pour afficher son rythme le plus faible depuis trois mois. 'Si le récent retour à des mesures strictes de confinement dans la région parisienne pourrait retarder la reprise, la confiance s'est toutefois maintenue', souligne en outre Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

