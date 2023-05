France: Scope dégrade ses perspectives sur ses notes information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - Scope Ratings a confirmé vendredi ses notations d'émetteur à long terme et de dette senior non garantie de la France à 'AA' en devises locales et étrangères, mais a révisé les perspectives de 'stables' à 'négatives'.



Elle justifie cet abaissement par 'l'affaiblissement des finances publiques et les risques concernant la mise en oeuvre du programme de réformes du gouvernement, dans un contexte d'absence de majorité au parlement et de troubles sociopolitiques'.



'Une économie vaste, diversifiée et résiliente, le statut de membre du coeur de la zone euro, un profil d'endettement favorable, et un excellent accès au marché des capitaux demeurent des atouts', tempère l'agence de notation.