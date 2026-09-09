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France-Schneider Electric va fermer une usine dans la Vienne, investir 150 millions d'euros
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:35
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Schneider Electric SCHN.PA prévoit d’investir 150 millions d'euros en France et de fermer une usine dans le cadre d'un plan visant à améliorer sa compétitivité dans l’Hexagone, a annoncé mercredi le groupe industriel français.

Selon les propos d’un porte-parole du groupe à Reuters, Schneider Electric prévoit de fermer son usine de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) d'ici mars 2028, et de réallouer les activités du site à d'autres usines, principalement à Dijon (Côte-d'Or).

"Pour les 145 collaborateurs (du site de Chasseneuil-du-Poitou) maintenant, on va commencer une phase de négociation, (...) et ça sera discuté au cas par cas", a déclaré le porte-parole, ajoutant que le reclassement au sein de l’entreprise serait une priorité.

Dans le cadre de son plan, Schneider Electric va également construire un nouveau site à Évreux (Eure), qui regroupera les compétences en matière de production et de recherche et développement de ses trois sites normands existants.

Si Schneider opère sur des segments de marché bénéficiant d’une croissance soutenue liée aux projets d’électrification et de digitalisation, l’entreprise est également confrontée à une saturation des volumes sur ses marchés industriels, a précisé la société.

"Les ambitions, c'est de gagner en compétitivité sur des marchés pour lesquels aujourd'hui il y a une très forte pression sur les prix," a déclaré le porte-parole du groupe.

(Mathias de Rozario à Gdansk; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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