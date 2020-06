Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Sanofi va investir €610 mls pour la recherche et la production de vaccins Reuters • 16/06/2020 à 12:12









PARIS, 16 juin (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé mardi dans un communiqué qu'il allait investir 610 millions d'euros pour créer en France, dans le Rhône, deux nouveaux sites pour la recherche et la production de vaccins. "L'entreprise va consacrer 610 millions d'euros" pour créer en France "un nouveau site de production flexible et digitalisé (Neuville-sur-Saône) et un nouveau centre de recherche (Marcy-l'Etoile) dédiés aux vaccins", est-il précisé dans ce communiqué. Cette annonce intervient alors qu'Emmanuel Macron est en déplacement ce mardi, en compagnie du PDG du laboratoire pharmaceutique français, sur le site de production de vaccins de Sanofi à Marcy-l'Etoile (Rhône). (Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.92%