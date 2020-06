Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Revalorisation de 0,40% des allocations chômage au 1er juillet Reuters • 30/06/2020 à 15:29









PARIS, 30 juin (Reuters) - Les allocations chômage vont augmenter de 0,40% à compter du 1er juillet, a annoncé mardi l'Unédic à l'issue d'une réunion de son conseil d'administration. Environ trois millions de personnes, soit 92% des demandeurs d'emploi indemnisés par l'Assurance chômage, vont bénéficier de ce léger coup de pouce. L'allocation minimale passera ainsi à 29,38 euros par jour, contre 29,26 actuellement. La partie fixe de l'Allocation de retour à l'emploi (ARE) à 12,05 euros par jour indemnisé, contre 12 actuellement. L'allocation minimale ARE Formation sera désormais de 21,04 euros par jour, contre 20,96 auparavant. (Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

