France/Retraites-Belloubet déplore la poursuite de la grève des avocats

PARIS, 8 février (Reuters) - La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a déploré samedi la poursuite du mouvement de grève des avocats contre la réforme des retraites, décidée la veille en assemblée générale. Dans un communiqué, la garde des Sceaux souhaite une "suspension" du mouvement qui contribue selon elle à "dégrader le fonctionnement du service public de la justice au détriment des justiciables et à tendre les relations entre les avocats, d'une part, et les magistrats et les greffiers, d'autre part." "Il aura nécessairement des conséquences sur l'économie des cabinets d'avocats", ajoute Nicole Belloubet, qui en appelle à "la responsabilité de chaque avocat." En lutte depuis début décembre, les grévistes sont opposés au principe du système de retraite universel et à la disparition progressive de leur régime autonome. Ils craignent notamment une forte hausse du taux de cotisation pour la retraite des avocats qui gagnent moins de 3.400 euros par mois. Dans son communiqué, Nicolas Belloubet rejette l'idée d'une "augmentation brutale" des cotisations et affirme que le gouvernement est disposé à étudier des "scénarii lissant davantage" cette hausse. La réforme des retraites est actuellement débattue en commission spéciale à l'Assemblée nationale. (Elizabeth Pineau)

