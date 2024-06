Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: retour du PMI composite sous les 50 en mai information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - L'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France s'est replié pour la deuxième fois depuis décembre 2023, à 48,9 en mai contre 50,5 en avril, et signale donc un retour à la contraction après la faible croissance enregistrée le mois précédent.



S&P Global, qui calcule cet indice, note toutefois que le volume global des nouvelles affaires a augmenté pour la première fois depuis un peu plus d'un an dans le secteur privé, avec une accélération de la hausse des nouveaux contrats dans les services.



Ce raffermissement de la demande s'est néanmoins limité aux marchés intérieurs, comme le suggère la nouvelle baisse des ventes à l'export enregistrée en mai dans l'ensemble du secteur, plus marquée en outre que celle déjà observée en avril.





