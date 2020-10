Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : retour du PMI composite en zone de contraction Cercle Finance • 05/10/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Se repliant de 51,6 en août à 48,5 en septembre, l'indice composite de l'activité globale met en évidence la première baisse de l'activité depuis mai dernier, le rythme de la contraction n'ayant toutefois été que modéré. Ce recul de l'activité globale a résulté de la détérioration de la conjoncture dans les services avec la recrudescence du nombre de cas de Covid-19. Dans le secteur manufacturier en revanche, la production a augmenté, la hausse s'étant en outre accélérée. 'Si le nombre d'infections continue de s'accélérer, les perspectives d'activité risquent toutefois de se détériorer au cours des prochains mois', prévient en outre Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

