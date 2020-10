Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : retour à la croissance du secteur manufacturier Cercle Finance • 01/10/2020 à 10:06









(CercleFinance.com) - Le secteur manufacturier français a renoué avec la croissance en septembre à la faveur d'une accélération de la hausse de la production, montrent les résultats de la dernière enquête PMI. L'indice des acheteurs PMI d'IHS Markit - conçu pour mesurer la performance de l'industrie manufacturière - s'est redressé de 49,8 en août à 51,2 le mois dernier. Cet indice composite, établi sur la base de cinq critère individuels (nouvelles commandes, production, emploi, délais de livraison des fournisseurs et stocks des achats), signale ainsi une expansion modérée du secteur, mais plus faible que celle enregistrée en juin et en juillet. L'indicateur a néanmoins profité de l'augmentation des ventes à l'export, qui a entraîné une très légère accélération de la hausse des nouvelles commandes, explique le cabinet de recherche. IHS Markit prévient toutefois que la recrudescence des cas de Covid-19 observée au mois de septembre risque d'entraver la croissance du secteur. 'On peut en effet s'attendre à un durcissement des mesures de restriction à l'approche de l'hiver qui feront obstacle à la reprise de l'activité dans de nombreuses entreprises', commente Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.