France : Reprise du secteur des services et composite en septembre mais moins forte que prévu

(AOF) - L'indice PMI S&P Global du secteur des services en France est ressorti à 52,9, contre une estimation flash à 53, et un consensus des analystes tablant aussi sur 53. Il s’est légèrement redressé par rapport au creux de seize mois enregistré en août (51,2) et signale ainsi une légère accélération de la croissance. L’indice PMI composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 51,2 en septembre contre 50,4 en août.