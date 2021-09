Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : repli modeste du PMI composite en septembre information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - En repli à 55,1 contre 55,9 en août, l'indice flash composite de l'activité globale en France, calculé par IHS Markit, se replie de nouveau par rapport au pic post-pandémie de juin et signale la plus faible expansion du secteur privé français depuis avril. L'activité globale continue toutefois de progresser à un rythme soutenu en septembre, portée par une forte croissance de l'activité des services, et contrastant avec le très net ralentissement de l'expansion de la production manufacturière. 'La période d'hiver s'annonce de nouveau difficile, le ralentissement de la croissance, conjugué à la hausse des prix et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, étant loin de constituer les conditions idéales d'une reprise économique', juge IHS Markit.

