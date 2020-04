Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Réouverture progressive des écoles, décision sur les lycées fin mai Reuters • 28/04/2020 à 16:02









PARIS, 28 avril (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi la réouverture progressive des écoles maternelles et élementaires à compter du 11 mai "sur la base du volontariat", des collèges à partir du 18 mai dans les départements les moins touchés par l'épidémie de coronavirus, et a renvoyé à fin mai la décision de rouvrir les lycées. A compter du 18 mai "mais seulement dans les départements où la circulation du virus est très faible nous pourrons envisager d'ouvrir les collèges", en commençant par la 6ème et la 5ème, a déclaré le chef du gouvernement lors de la présentation de la "stratégie nationale de déconfinement", à l'Assemblée nationale. "Nous déciderons fin mai si nous pouvons rouvrir les lycées, en commençant par les lycées professionnels, début juin", a-t-il ajouté. Concernant le port du masque, il sera prohibé en maternelle, a-t-il précisé, rappelant également qu'il n'était pas recommandé compte tenu des risques de mauvais usage à l'école élémentaire. Des masques seront en revanche fournis aux collégiens qui peuvent en porter et qui n'auraient pas réussi à s'en procurer, a ajouté le Premier ministre. Le port du masque grand public sera quant à lui obligatoire pour les professionnels de la petite enfance dans les crèches. (Marine Pennetier et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

