France-Réouverture des cinémas, reprise des sports collectifs le 22/6

(Actualisé avec communiqué du ministère des Sports) PARIS, 20 juin (Reuters) - Le Premier ministre français Edouard Philippe a confirmé samedi la réouverture le 22 juin des cinémas, des centres de vacances, des casinos et des salles de jeux grâce à l'amélioration de la situation sanitaire dans l'Hexagone liée à l'épidémie du nouveau coronavirus. Matignon a également fait savoir que les activités de sports collectifs pourront également reprendre à partir du 22 juin. En revanche, les sports de combat resteront interdits. "L'amélioration de la situation sanitaire permet en effet de lever certaines interdictions à condition que chacun maintienne une posture vigilante face à l'épidémie, a fortiori pendant la période estivale", indique dans un communiqué Edouard Philippe. Le ministère des Sports a précisé dans un communiqué que pour les sportifs professionnels et de haut niveau, les sports de combat pourront reprendre un entraînement classique avec contact. "Après une période de 3 semaines durant laquelle ces disciplines ont eu la possibilité de recourir à un dépistage régulier afin d'identifier les sportifs qui auraient été touchés par le virus et isoler les athlètes éventuellement contagieux", fait savoir le ministère des Sports. "Une nouvelle ère s'ouvre donc pour ces sports à haut niveau qui vont pouvoir se ré-entrainer dans des conditions normales, toujours sous haute surveillance médicale", poursuit le ministère. A compter du 11 juillet, date à laquelle prendra fin l'état d'urgence sanitaire, les croisières fluviales pourront aussi reprendre. Matignon indique également qu'à partir du 11 juillet, "les stades et hippodromes seront ouverts au public, avec une jauge maximale de 5.000 personnes." "Comme pour les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1.500 personnes devront donner lieu à déclaration, afin que puissent être garanties le respect des précautions nécessaires", poursuit-il. (Matthieu Protard)

