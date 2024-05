Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: rempli du PMI manufacturier en avril information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'indice PMI manufacturier français s'est replié de 46,2 en mars à 45,3 en avril, signalant ainsi une quinzième détérioration de suite de la conjoncture du secteur, la contraction ayant affiché en outre son rythme le plus soutenu depuis janvier.



'Ce renforcement de la contraction a principalement résulté d'une accélération de la baisse des nouvelles commandes, celle-ci ayant enregistré un rythme soutenu en avril', précise S&P Global qui produit ces chiffres.



La détérioration de la demande s'est répercutée sur les niveaux de production, l'activité des fabricants français ayant de nouveau reculé en avril, conformément à la tendance amorcée en juin 2022.





