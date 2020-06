Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : remontée du PMI manufacturier en mai Cercle Finance • 01/06/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Se redressant de 31,5 en avril à 40,6 en mai, l'indice des acheteurs PMI d'IHS Markit signale une forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français, le taux de contraction se repliant toutefois par rapport au sommet historique d'avril. Ce nouveau repli du secteur reflète notamment une nouvelle réduction de la demande que les entreprises interrogées imputent principalement à l'épidémie de coronavirus, le volume global des nouvelles commandes ayant fortement baissé pour un troisième mois consécutif. 'Les entreprises sont confrontées à un environnement très défavorable à la demande, les incertitudes entourant la levée des mesures de confinement et le risque de deuxième vague de contamination pesant fortement sur le volume des dépenses clients', note IHS Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.