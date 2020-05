Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : remontée de l'indice PMI composite en mai Cercle Finance • 21/05/2020 à 09:20









(CercleFinance.com) - Calculé par IHS Markit, l'indice flash composite de l'activité globale en France s'est redressé à 30,5 en mai contre 11,1 en avril, traduisant 'un ralentissement du recul de l'activité, sur fond de levée progressive des mesures de confinement'. Si le recul de la production manufacturière est resté inférieur à celui de l'activité des prestataires de services, le taux de repli est toutefois resté élevé au regard des critères historiques de l'enquête pour les deux secteurs. 'Le fort taux de contraction trimestriel enregistré au premier trimestre 2020 après seulement deux semaines de confinement en mars laisse anticiper une baisse colossale de l'activité économique française au deuxième trimestre', prévient toutefois IHS Markit.

