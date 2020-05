Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : redressement du climat des affaires en mai Cercle Finance • 27/05/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - En mai 2020, le climat des affaires en France se redresse quelque peu, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, qui gagne six points à 59, niveau restant toutefois particulièrement bas. De son côté, le climat de l'emploi s'améliore un peu, son indicateur synthétique gagnant quatre points après en avoir perdu 48 en avril. À 52, il reste très détérioré, à son deuxième plus bas niveau après le plancher atteint le mois dernier.

