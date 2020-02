Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Reconduction du mouvement de grève des pilotes de HOP Reuters • 26/02/2020 à 06:52









PARIS, 26 février (Reuters) - Les pilotes de HOP, filiale d'Air France AIRF.PA , ont décidé de reconduire leur mouvement de grève à l'appui de revendications salariales, annonce le SNPL mercredi dans un communiqué. La grève, qui a débuté lundi, se poursuivra jusqu'à jeudi puis un jour par semaine jusqu'au mois d'avril, précise-t-il. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.44%