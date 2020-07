France : rebond plus important que prévu de la production industrielle en mai

(AOF) - La production a rebondi fortement dans l'industrie (+19,6 % en mai après -20,6 % en avril) et dans le secteur manufacturier (+22 % après -22,3 % en avril), en France, a annoncé l'Insee. Le consensus s'élevait à 15,1% pour la production industrielle. Par rapport à février, dernier mois avant le début du confinement, la production reste néanmoins en net retrait dans l'industrie manufacturière (-23,4 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-21,2 %).

Au cours des trois derniers mois, la production baisse très fortement dans l'industrie manufacturière (-25,9 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-23,4 %).

Au cours des trois derniers mois, la production chute dans les matériels de transport (-50,7 %), les " autres industries " (-25,1 %), les biens d'équipement (-27,7 %) et dans la cokéfaction-raffinage (-27,8 %). Elle diminue plus modérément dans les industries extractives, énergie, eau (-8,4 %) et dans les industries agro-alimentaires (-6,8 %).