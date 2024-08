Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: rebond du climat des affaires en août information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en France rebondit en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui s'établit à 97, gagnant trois points après en avoir perdu cinq le mois précédent, et se rapproche ainsi de sa moyenne de longue période (100).



Tous les secteurs d'activité enquêtés ce mois contribuent à ce rebond, avec des hausses de quatre points à 99 dans l'industrie, de deux points à 101 dans le bâtiment, de trois points à 98 dans les services, ainsi que de deux points à 96 dans le commerce de détail.



Par ailleurs, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi rebondit de deux points à 98, une amélioration qui résulte principalement du rebond du solde d'opinion relatif à l'évolution à venir des effectifs dans les services (hors agences d'intérim).





