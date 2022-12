Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: rebond des prix producteurs en novembre information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 09:00

(CercleFinance.com) - En novembre 2022, les prix de production de l'industrie française augmentent à nouveau sur un mois (+0,9%), après un repli en octobre (-1,1%). Sur un an, ils continuent d'augmenter fortement, de +18,5% après +21,4% en octobre.



L'Insee, qui publie ces données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables, précise que les prix de production de l'industrie française hors énergie augmentent de 0,2% sur un mois et de 12,8% sur un an.



De leur côté, les prix d'importation des produits industriels baissent pour le troisième mois consécutif (-0,4% après -1,2% en octobre et -3% en septembre). Sur un an, ils continuent d'augmenter fortement mais décélèrent (+12% après +15%).