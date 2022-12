France : rebond des prix de production de l’industrie en novembre

(AOF) - Les prix de production de l’industrie française ont augmenté de 0,9% sur un mois en novembre, après un repli de 1,1% en octobre, a indiqué l’Insee. Les prix des produits destinés au marché français ont rebondi (+1,2 % après -0,2 %) tout comme ceux destinés aux marchés extérieurs après deux mois consécutifs de baisse (+0,2 % après -3,6 % en octobre et -1,8 % en septembre).

Sur un an, les prix de production de l'industrie française ont continué d'augmenter fortement : +18,5 % en novembre 2022 (après +21,4 %). Les prix de production de l'industrie française hors énergie ont progressé de 0,2 % sur un mois et de 12,8 % sur un an.