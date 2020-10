France : rebond des créations d'entreprises en septembre

(AOF) - En septembre 2020, le nombre total de créations d'entreprises tous types d'entreprises confondus est en hausse de 2,3 % après être resté stable, révisé de +0,4%, en août, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, a annoncé l'Insee. En septembre 2020, la hausse la plus forte concerne les activités d'enseignement, santé et action sociale (+9,4 %), principalement les activités d'enseignement. Les autres secteurs où les hausses des créations sont les plus marquées sont l'hébergement et la restauration (+5,1 %) et le soutien aux entreprises (+4,5 %).

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées de juillet à septembre est en nette hausse par rapport aux mêmes mois de l'année 2019 : +21,5 %. Le secteur " transports et entreposage " est celui qui contribue le plus à cette hausse (+11 900 créations, soit une contribution de +6,3 points). Au sein de ce secteur, c'est dans les autres activités de poste et de courrier que la hausse est la plus importante (+12 200 créations sur les trois derniers mois). Cet essor reflète notamment le développement des services de livraison à domicile.

En données brutes, le nombre cumulé d'entreprises créées au cours des douze derniers mois est en hausse (+4,3 %). Les créations d'entreprises individuelles augmentent fortement (+6,8 %) tandis que les créations de sociétés sont en recul (-2,2 %