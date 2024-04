France : ralentissement de l'inflation en mars

(AOF) - En mars , l’indice des prix à la consommation (IPC) ralentit sur un mois : +0,2 %, après +0,9 % en février, a indiqué l'Insee ce vendredi. La hausse des prix s’explique par l’augmentation saisonnière des prix des produits manufacturés (+1,3 % après +0,5 %) et une légère augmentation de ceux du tabac (+0,4 % après +1,6 %). Sur un mois, les prix de l’alimentation et des services sont stables (après respectivement ‑0,3 % et +0,8 %). À l’inverse, les prix de l’énergie diminuent (‑0,7 % après +4,1 %).

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 2,3 % en mars, après +3,0 % en février.