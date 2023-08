Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

France: ralentissement de l'inflation confirmé en juillet information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 08:53

(CercleFinance.com) - Sur un an, les prix à la consommation en France ont augmenté de 4,3% en juillet 2023, un taux annuel en baisse donc après +4,5% en juin, d'après l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire pour le mois dernier, publiée le 28 juillet.



Ce ralentissement de l'inflation est due, d'une part, à une baisse sur un an des prix de l'énergie plus forte que le mois précédent (‑3,7%), et d'autre part au ralentissement des prix de l'alimentation (+12,7%) et des produits manufacturés (+3,4%).



Toujours en rythme annuel, l'inflation sous-jacente a ralenti à +5% en juillet après +5,7% en juin. Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a augmenté de 5,1% sur un an en juillet, après +5,3% le mois précédent.