France : ralentissement de l'inflation confirmé à 4,3% sur un an en juillet

(AOF) - Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 4,3 % en juillet, après + 4,5 % en juin, indique l'Insee ce vendredi. Cette baisse de l’inflation est due, d’une part, à une baisse sur un an des prix de l’énergie plus forte que le mois précédent (‑3,7 % après ‑3,0 %), et d’autre part au ralentissement des prix de l’alimentation (+12,7 % après +13,7 %) et des produits manufacturés (+3,4 % après +4,2 %). En juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,1 % sur un mois, après +0,2 % en juin.