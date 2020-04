Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Quelques dizaines de policiers porteurs du coronavirus Reuters • 06/04/2020 à 09:26









PARIS, 6 avril (Reuters) - Près de 15.000 membres des forces de l'ordre en France sur un total de 250.000 sont à l'heure actuelle "immobilisés", dont "quelques dizaines" pour être porteurs du coronavirus, a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. "Il y a à peu près sur l'ensemble de nos forces de sécurité intérieures 15.000 personnes qui - soit parce qu'ils sont confinés soit parce qu'ils sont malades soit parce qu'ils ont des problèmes de garde d'enfants - sur 250.000 qui sont aujourd'hui atteints ou immobilisés", a-t-il déclaré sur franceinfo. "Des porteurs du Covid il y en a peu, quelques dizaines au niveau national." Depuis le début de l'épidémie, qui a fait selon le dernier bilan établi dimanche soir 8.078 morts en France, "un policier, un gendarme et un fonctionnaire préfectoral" sont morts de ce virus apparu en Chine en décembre avant de se propager dans le reste du monde, a-t-il rappelé. Déployées sur le terrain pour faire respecter le confinement obligatoire en vigueur depuis le 17 mars pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, les forces de l'ordre ont réclamé ces dernières semaines des équipements de protection, dont le nombre insuffisant en France a fait l'objet d'une polémique. "Aujourd'hui, nous avons déjà mobilisé près de 900.000 masques qui ont été distribués pour être à proximité des policiers et des gendarmes quand ils en ont besoin", a indiqué Christophe Castaner. "Nous avons reçu un million de masques supplémentaires le week-end dernier qui permettront de redoter les équipages, les commissariats et les casernes" et des acquisitions sont en cours pour "des lunettes et des visières de protection". (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

