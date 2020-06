Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Quatre mises en examen requises après les violences à Dijon Reuters • 20/06/2020 à 17:45









PARIS, 20 juin (Reuters) - Le parquet a requis la mise en examen de quatre hommes à la suite des violences survenues le week-end dernier à Dijon liées à un règlement de compte entre des habitants et des membres de la communauté tchétchène, a déclaré samedi le procureur de la République de la ville Eric Mathais. Eric Mathais a également indiqué lors d'une conférence de presse que deux autres personnes avaient été relâchées après leur garde à vue. A la suite des violences de Dijon, le parquet avait ouvert une enquête notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, dégradation en réunion, violences aggravées, association de malfaiteurs et participation à un groupement armé. Eric Mathais a aussi fait savoir que les violences ont fait vingt blessés. (Matthieu Protard, édité par Benjamin Mallet)

