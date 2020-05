Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Quatre décès et 4.500 cas de coronavirus à l'AP-HP Reuters • 13/05/2020 à 12:38









PARIS, 13 mai (Reuters) - Quelque 4.500 membres du personnel de l'AP-HP ont été contaminés par le coronavirus et quatre sont décédés depuis le début de l'épidémie en France, a annoncé mercredi le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris Martin Hirsch, précisant s'attendre à un bilan plus élevé avec la mise en place des tests sérologiques. "Nous avons à déplorer la perte de quatre professionnels (...) et nous avons eu à peu près 4.500 personnels identifiés comme COVID", a-t-il déclaré lors d'une audition devant le Sénat. "La sérologie qui sera pratiquée au fur et à mesure (...) mettra certainement en évidence que le nombre de personnes au contact avec le virus et qui ont pu avoir le Covid sans être symptomatiques sera probablement beaucoup plus élevé que ce chiffre". "Je ne vois pas comment les personnels de l'hôpital qui dans une zone confinée étaient eux-mêmes à prendre des moyens de transport (...), à être en contact avec beaucoup (de leurs collègues), je ne vois pas comment leur taux d'atteinte du virus ne serait pas plus élevé que l'ensemble de la population confinée de la région dans laquelle ils vivent", a-t-il poursuivi. "Je n'ai pas beaucoup de doute là-dessus". (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

