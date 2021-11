France : progression de 3,2% des prix à la consommation en octobre

(AOF) - En octobre 2021, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4 % sur un mois en France, après −0,2 % en septembre, selon la nouvelle estimation de l'Insee. Sur un an, les prix à la consommation ont progressé de 2,6 %, après +2,2 % en septembre. Cette hausse de l’inflation résulte d’une accélération des prix de l’énergie (+20,2 % après +14,9 %) et des services (+1,8 % après +1,4 %). L’inflation sous-jacente augmente en octobre, à +1,4 % sur un an, après +1,3 % en septembre.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, croît de 0,4 % sur un mois, après −0,2 % le mois précédent. Sur un an, il augmente de 3,2 %, après +2,7 % en septembre et est conforme aux attentes.