France : production industrielle plus élevée que prévu

(AOF) - La production industrielle a augmenté de 12,7 % en juin après une progression de19,9 % en mai, a annoncé l'Insee. Elle est supérieure au consensus Reuters s'élevant à 8,9%. La production a également continué de se redresser dans l'industrie manufacturière : +14,4 % après +22,2 % en mai. Au cours du deuxième trimestre, la production est en nette diminution dans l'industrie manufacturière (-18,9 %), comme dans l'ensemble de l'industrie (-17,1 %).

En juin, la production augmente encore fortement dans les " autres industries " (+13,2 % après +25,5 %), les matériels de transport (+39,5 % après +52,7 %), les biens d'équipement (+14,6 % après +29,3 %) et la cokéfaction et raffinage (+18,9 % après +13,4 %). Elle croît plus modérément dans les industries agro-alimentaires (+6,6 % après +1,7 %) et dans les industries extractives, énergie, eau (+4,1 % après +10,0 %), deux branches dont la production a nettement moins baissé en mars-avril.

Dans la plupart des branches industrielles, la production n'a pas encore retrouvé son niveau de février. Elle reste en très net retrait dans les matériels de transport (-29,1 %) et en particulier dans l'automobile (-34,7 %). La production est également inférieure à son niveau de février dans la métallurgie et produits métalliques (-19,5 %), le textile, habillement, cuir et chaussure (-13,5 %) et le caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques (-13,0 %). Dans les industries agroalimentaires (-2,7 %) et la cokéfaction-raffinage (-5,2 %), la production est désormais très proche de son niveau de février. Seule la production de l'industrie pharmaceutique dépasse légèrement en juin son niveau de février (+3,5 %).