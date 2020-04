Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Principales annonces de Philippe sur le déconfinement Reuters • 28/04/2020 à 17:32









PARIS, 28 avril (Reuters) - Voici les principales annonces d'Edouard Philippe faites mardi à l'Assemblée nationale dans le cadre du plan de déconfinement qui doit commencer le 11 mai et qui doit assouplir progressivement les mesures prises face à l'épidémie de de coronavirus en France : TRANSPORTS * Port du masque obligatoire dans les transports en commun, y compris dans les bus scolaires, ainsi que dans les taxis et les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC). * La capacité du métro parisien sera réduite "à moins de 30% du nominal", avec un siège sur deux condamné pour éviter toute contamination. *Les déplacements de plus de 100 kilomètres entre régions et départements seront limités "aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux". TRAVAIL * Le télétravail, qui est la règle depuis le 17 mars dans toutes les entreprises qui le peuvent, doit être maintenu "au moins" dans les trois prochaines semaines. * Tous les commerces pourront ouvrir le 11 mai, l'exception des cafés, des bars et des restaurants, dont la situation sera examinée fin mai en vue d'une éventuelle réouverture le 2 juin. * Le dispositif de chômage partiel maintenu jusqu'au 1er juin. RASSEMBLEMENTS * Les plages resteront inaccessibles au public au moins jusqu'au 1er juin. * En ville, les parcs et jardins "ne pourront ouvrir que dans les départements où le virus ne circule pas de façon active." * Tout rassemblement reste limité à dix personnes. * Les cérémonies religieuses pas autorisées avant le 2 juin. * Les grandes manifestations sportives, culturelles (festivals), les grands salons professionnels et tout événement regroupant plus de 5.000 participants ne pourront se tenir avant septembre. * Réouverture le 11 mai des médiathèques et des petits musées. * Réouverture des marchés sauf décision contraire du maire ou du préfet. ECOLES * Réouverture progressive des écoles maternelles et élémentaires à compter du 11 mai "sur la base du volontariat". * Réouverture des collèges à partir du 18 mai dans les départements les moins touchés par l'épidémie de coronavirus, en commençant par la 6ème et la 5ème. * Décision fin mai pour les lycées, en vue d'un retour en juin, en commençant par les lycées professionnels. * Port du masque prohibé à la maternelle, pas recommandé à l'école élémentaire mais nécessaire au collège, où des distributions auront lieu. * Port du masque obligatoire pour les professionnels de la petite enfance dans les crèches. MASQUES ET TESTS "Il y aura assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai", a dit Edouard Philippe, annonçant l'arrivée de "masques grand public dans tous les commerces". La mise à disposition de masques pour les salariés est une "condition de la reprise des entreprises". * Une plate-forme de e-commerce sera mise en place par la Poste le 30 avril et une enveloppe hebdomadaire de cinq millions de masques lavables est prévue à destination des "plus précaires" et des "acteurs associatifs." * Objectif de réaliser au moins 700.000 tests virologiques par semaine au 11 mai, pris en charge à 100% par l'assurance maladie. * "Dès lors qu'une personne aura été testé positive, nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle. Tous ces cas contacts seront testés et seront invités à s'isoler, compte tenu des incertitudes sur la durée d'incubation", a expliqué Edouard Philippe. ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET TRAÇAGE * Un projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire de deux mois en France, "peut-être" jusqu'au 23 juillet, sera présenté samedi en Conseil des ministres et examiné la semaine prochaine au Parlement. * Report sine die du débat et du vote sur le projet d'application numérique StopCovid, qui doit permettre de freiner la propagation du coronavirus en France, en raison des "incertitudes" sur le projet, a dit le Premier ministre. (Elizabeth Pineau, édité par Marine Pennetier)

