France-Premiers cas d'infection au coronavirus dans la force Barkhane

PARIS, 2 avril (Reuters) - Quatre officiers participant à l'opération militaire Barkhane en Afrique de l'Ouest ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé jeudi l'état-major des armées françaises. L'un d'eux est soigné sur place, les trois autres ont été rapatriés, tout comme un autre officier qui est symptomatique sans pour autant avoir été testé, a-t-il ajouté, précisant que tous les cas "contact" ont été identifiés et placés en quatorzaine en zone dédiée, où ils font l'objet d'une surveillance médicale renforcée. "Ces cas de contamination, de même que les dispositions prises pour préserver le personnel de la Force, n'ont pas d'impact sur les opérations, qui se poursuivent à un rythme soutenu", a précisé le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées. (Tangi Salaün et Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

