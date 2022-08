France: première contraction manufacturière depuis 2020 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 10:00

(CercleFinance.com) - En repli de 51,4 en juin à 49,5 en juillet, l'indice PMI de S&P Global pour le secteur manufacturier a affiché son plus faible niveau depuis un peu plus de deux ans, et signalé la première contraction du secteur depuis novembre 2020.



Hormis les baisses soutenues pendant la pandémie, ce repli a en outre été le plus marqué depuis avril 2013. Les répondants l'expliquent par un ralentissement de l'activité chez leurs clients, les pénuries de matières premières et l'affaiblissement de la demande.



Parallèlement, la confiance est restée très modérée, les entreprises se disant préoccupées par le climat économique, la guerre en Ukraine et l'évolution de l'inflation, même si le taux d'inflation des coûts s'est replié à son plus faible niveau depuis 17 mois.