France : premier repli du prix des denrées alimentaires et boissons en 10 mois

(AOF) - En France, les prix des denrées alimentaires et boissons sont en repli de 0,3% en janvier 2020 contre +0,4% le mois précédent. Ce repli est le premier enregistré par l'Insee depuis mars 2019. Cette baisse est essentiellement due à celle des prix de la viande et des produits à base de viande (-2% après +1,1%). Ces prix restent en revanche en hausse de 7,9% sur un an, après +8,6% en décembre 2019, contexte de crise de la peste porcine oblige. Sur un an, les prix des denrées alimentaires et boissons augmentent de 1% en janvier 2020, après +1,1% un mois plus tôt.