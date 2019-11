Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : poursuite du redressement de l'indice PMI Cercle Finance • 22/11/2019 à 09:30









(CercleFinance.com) - En novembre, la version préliminaire (flash) de l'indice d'activité global pour la France calculé par IHS Markit s'est redressé pour atteindre 52,7 points, son plus haut niveau en trois mois, après 52,6 points le mois précédent. Mais aussi des anticipations de 52,8 points. 'Il s'agit du huitième mois consécutif d'expansion, celle-ci résultant de hausses simultanées dans le secteur manufacturier et celui des services. Les fabricants ont enregistré la plus forte hausse de la production depuis juin, tandis que le taux de croissance de l'activité s'est maintenu au même niveau qu'en octobre chez les prestataires de services', commente IHS Markit. Selon Eliot Kerr, économiste de l'institut, 'une nouvelle hausse des nouvelles commandes et une accélération de l'augmentation du volume des affaires en attente indiquent une forte demande sous jacente et permettent d'anticiper la poursuite de la croissance.'

