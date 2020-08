Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : PMI manufacturier quasiment stable en juillet Cercle Finance • 03/08/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Progressant très légèrement de 52,3 en juin à 52,4 en juillet, l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française - signale une nouvelle croissance modérée du secteur après un premier rebond le mois dernier. Selon les répondants, la hausse de leur activité reflète essentiellement le traitement des commandes mises en attente pendant le confinement, plutôt qu'un rebond de la demande au cours du mois, le volume global des nouvelles commandes restant relativement stable. 'Bien que l'activité des clients ait repris, ces derniers hésitent toutefois à passer de nouvelles commandes, défi que le secteur devra surmonter afin de parvenir à une expansion durable', réagit Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.