France : PMI manufacturier au plus haut depuis septembre 2000

(CercleFinance.com) - Se redressant de 56,1 en février à 59,3 en mars, l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière de la France signale la plus forte croissance du secteur manufacturier français depuis septembre 2000. Cette expansion a en partie reposé sur une croissance soutenue de la production en fin de premier trimestre, le taux d'expansion de l'activité ayant atteint un sommet de plus de trois ans et demi. Cette tendance résulte d'un raffermissement de la demande. 'Si les mesures de confinement nouvellement imposées en région parisienne nous rappellent que la pandémie de covid-19 est encore loin d'être contrôlée, l'enquête indique que le secteur est sur le chemin de la reprise', réagit-on chez IHS Markit.

