Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : PMI manufacturier au plus haut depuis 2000 Cercle Finance • 01/06/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Se redressant de 58,9 en avril à 59,4 en mai, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière signale de nouveau une forte amélioration de la conjoncture du secteur, le taux de croissance affichant son plus haut niveau depuis septembre 2000. Les répondants à l'enquête attribuent principalement l'amélioration de la conjoncture à l'assouplissement des restrictions sanitaires ainsi qu'aux commandes passées par les entreprises en vue du déconfinement. 'Le principal défi auquel les entreprises sont à présent confrontées porte sur leur capacité à faire face à la charge de travail', note Andrew Harker, economics director à IHS Markit, ajoutant que 'les tensions inflationnistes n'ont montré aucun signe d'affaiblissement'.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.