France: PMI manufacturier au plus bas depuis mai 2020

(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 42,9 en novembre à 42,1 en décembre 2023, soit son plus faible niveau depuis mai 2020, signalant ainsi une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



L'enquête de décembre signale de nouveau une très forte baisse des nouvelles commandes reçues par les fabricants français, tendance qu'ils expliquent par la dégradation de la conjoncture sur des marchés comme le bâtiment, l'automobile et l'aéronautique.



Ce nouveau recul marqué de la demande s'est traduit par une dix-neuvième baisse mensuelle consécutive des niveaux de la production et près d'un tiers des répondants anticipent un repli de ses niveaux au cours des douze prochains mois.





