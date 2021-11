Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : PMI manufacturier au plus bas depuis janvier information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - L'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française s'est replié de 55 en septembre à 53,6 le mois dernier, affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier et traduisant un ralentissement de l'expansion du secteur. Les données PMI d'octobre mettent en évidence le premier recul de la production manufacturière depuis janvier, en raison des difficultés d'approvisionnement qui se sont également répercutées sur les carnets de commandes des entreprises. 'Ces difficultés risquant de perdurer, une gestion avisée des stocks sera indispensable pour maintenir les niveaux de production', prévient à ce sujet Joe Hayes, senior economist à IHS Markit.

