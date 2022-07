Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: PMI manufacturier à un plus bas de 18 mois information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 09:58









(CercleFinance.com) - L'indice des acheteurs PMI de S&P Global pour le secteur manufacturier s'est replié de 54,6 en mai à 51,4 en juin, affichant ainsi son plus faible niveau depuis 18 mois, tiré à la baisse en particulier par un recul des nouvelles commandes et de la production.



Selon S&P Global, les fortes hausses de prix se sont traduites par une chute de la demande, tandis que la baisse des nouvelles commandes et le climat d'incertitude croissant ont fait reculer les niveaux de production.



'Les entreprises s'inquiétant en outre de l'évolution de leur activité au cours des douze prochains mois, le degré de confiance s'est replié à son plus faible niveau depuis mai 2020', ajoute Joe Hayes, senior economist à S&P Global.





