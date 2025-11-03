 Aller au contenu principal
France/PMI-Le secteur manufacturier reste en contraction en octobre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 10:04

L'activité dans le secteur manufacturier français s'est moins contractée qu'initialement estimé en octobre, mais elle est restée dans une situation difficile au cours du premier mois du quatrième trimestre, la production et les nouvelles commandes ayant encore enregistré des baisses marquées, montre une enquête publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de HCOB France, compilé par S&P Global, a augmenté à 48,8 points en octobre, contre 48,2 en septembre et une première estimation de 48,3 points.

La barre des 50 distingue croissance et contraction de l'activité.

À l'exception du mois d'août 2025, où il s'établissait à 50,4, l'indice PMI manufacturier est resté en dessous du seuil de 50,0 qui sépare la croissance de la contraction depuis janvier 2023.

"Les industriels français envisagent l'avenir avec pessimisme", a déclaré Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank AG. "L'instabilité politique et la faiblesse persistante de la demande sont les principales préoccupations", a-t-il précisé.

Les turbulences politiques et l'hésitation des clients ont été citées comme des obstacles majeurs, les tensions géopolitiques affectant également la demande étrangère.

Cependant, la baisse des commandes à l'exportation a été la plus lente depuis avril.

Les fabricants ont réagi à la pression concurrentielle en réduisant leurs prix pour le deuxième mois consécutif, en phase avec un nouveau ralentissement de l'inflation des coûts.

L'emploi dans le secteur a augmenté pour le sixième mois consécutif, mais à un rythme marginal.

Les perspectives de production future sont pessimistes pour la première fois depuis janvier, 30% des personnes interrogées s'attendant à une baisse de la production au cours de l'année à venir.

Les données officielles ont montré la semaine dernière que l'économie française avait connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre, grâce à la forte augmentation des exportations, principalement dues aux livraisons de l'industrie aérospatiale, et à la reprise des investissements des entreprises malgré la crise politique.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

