France : PMI des services à un plus bas historique

(CercleFinance.com) - L'indice IHS Markit du secteur français des services s'est replié par rapport au creux historique enregistré en mars (27,4) pour s'établir à 10,2 en avril, signalant ainsi une accélération de la contraction de l'activité pour atteindre un rythme sans précédent. Les enquêteurs expliquent que de nombreuses entreprises ont temporairement cessé leurs activités, en conformité avec les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement afin de freiner la propagation du virus Covid-19. 'La levée des restrictions actuellement appliquées sur le territoire français dans le cadre de la sortie progressive du confinement, annoncée pour le 11 mai prochain, devrait permettre une reprise partielle de l'activité dans les mois à venir', espèrent-ils.

