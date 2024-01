Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client France: PMI composite estimé en baisse en janvier information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - En repli de 44,8 en décembre 2023 à 44,2 en estimation 'flash' pour le mois en cours, l'indice PMI composite HCOB pour la France affiche un plus bas de quatre mois et met en évidence une forte contraction de l'activité globale dans le pays.



L'indice s'est ainsi maintenu sous les 50 (séparant la croissance de la contraction) pour un huitième mois consécutif en janvier, signalant le maintien de la contraction amorcée en milieu d'année 2023 dans la deuxième économie de la zone euro.



Plus précisément, la production manufacturière a enregistré son plus fort recul depuis plus de trois ans et demi, tandis que l'activité des prestataires de services a affiché sa plus forte contraction depuis septembre dernier.





