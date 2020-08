Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France : PMI composite en forte hausse en juillet Cercle Finance • 05/08/2020 à 09:57









(CercleFinance.com) - Se redressant fortement en juillet (de 51,7 en juin à 57,3), l'indice composite de l'activité globale pour la France, calculé par IHS Markit, met en évidence la plus forte hausse de l'activité dans le secteur privé français depuis près de deux ans et demi. La poursuite de la reprise économique a favorisé une forte progression de l'activité chez les fabricants comme chez les prestataires de services en juillet, la croissance ayant affiché un rythme légèrement plus marqué dans le secteur des services. 'Ce retour à la croissance est plus que bienvenu puisqu'il permettra à l'économie de cesser de perdre du terrain et à l'activité de tendre progressivement vers son niveau d'avant crise', commente Eliot Kerr, économiste à IHS Markit.

