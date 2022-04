Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: PMI composite au plus haut depuis plus de quatre ans information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 09:25









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 56,3 en mars à 57,5 en avril, l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France -calculé par S&P Global- signale la plus forte expansion de l'activité du secteur privé français depuis janvier 2018.



La hausse de l'activité globale a résulté d'un environnement plus favorable à la demande, surtout dans les services avec l'assouplissement des restrictions sanitaires, alors que les pénuries et la guerre en Ukraine ont limité la hausse de la production manufacturière.



'Au vu du niveau actuel de l'inflation, les efforts de relance de l'activité à l'issue de la pandémie parviendront difficilement à compenser les effets négatifs de la montée des prix', prévient néanmoins Joe Hayes, senior economist à S&P Global.





